В Татарстане опубликовали новое расписание «Метеоров»

В 2024 году суда на подводных крыльях «Метеор-2020» будут курсировать по маршрутам Казань-Ульяновск-Казань и Казань-Чебоксары-Казань. Об этом в ходе итоговой коллегии сообщил гендиректор «Флота Татарстана» Роман Лизалин.
Летняя навигация начнется с 1 мая. Так, из Казани в Ульяновск отправление запланировано в 7:00, а прибытие — в 11:00. Обратно в столицу Татарстана судно отправится в 14:00 и прибудет к 18:00.
Кроме того, из Казани в Чебоксары отплытие назначено на 8:00. Время в пути составит три часа. Из столицы Чувашии «Метеор-2020» начнет плавание в 15:00.
Как отметил спикер, в планах освоение направлений Нижний Новгород, Самара, Пермь. Их будут развивать по мере расширения флота.
Напомним, до конца 2024 года в Татарстане планируют построить шесть «Метеоров-2020».