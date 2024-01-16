Татарстан ожидает потепление

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев дал прогноз на ближайшие дни. По его словам, республика находится под влиянием активного циклона с Атлантики, который принесет теплую воздушную массу и интенсивные осадки. Ожидается, что в ближайшие два дня выпадет около 10 мм осадков в виде снега. Это самые значительные снегопады с 25 декабря.