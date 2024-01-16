Татарстан ожидает потепление

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев дал прогноз на ближайшие дни. По его словам, республика находится под влиянием активного циклона с Атлантики, который принесет теплую воздушную массу и интенсивные осадки. Ожидается, что в ближайшие два дня выпадет около 10 мм осадков в виде снега. Это самые значительные снегопады с 25 декабря.
Также специалист отмечает, что высота снежного покрова может увеличиться до 60 см к концу недели. В ближайшие дни ожидается теплая погода с положительной температурной аномалией, но к четвергу температура понизится до климатической нормы, примерно до минус 8−9 градусов.
Кроме того, прогнозируется сильное усиление ветра, что может ухудшить видимость до 500 м. Со среды на четверг ожидается резкое повышение атмосферного давления, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
«Понижение температуры в четверг ожидается до климатической нормы, то есть средняя температура этого дня будет около минус 8−9 градусов. Далее нас ожидает повышение температуры и дневные температуры опять приблизится к нулевой отметке».
Ранее мы писали, что Госавтоинспекция Татарстана обращает внимание водителей на ухудшение погодных условий в республике. Согласно прогнозам синоптиков, ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее, а также порывы ветра до 23 м/с.