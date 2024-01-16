Свердловские власти отреагировали на второй за сутки бунт в Кушве

«15 января из-за аварии в котельной там была снижена подача тепла в ряде домов. На текущий момент работы по устранению последствий аварии завершены, идет прогрев котла. На нормативные показатели планируется выйти к сегодня 14:00», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул».