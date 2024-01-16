Станцию метро «Нарвская» в Петербурге не будут закрывать на время ремонта

«Петербургский метрополитен» объявил конкурс на поиск подрядчика по разработке документации на капитальный ремонт и реставрацию вестибюля станции «Нарвская». В связи с этим появилось предположение, что ее на время проведения работ могут закрыть. Однако в пресс-службе комитета по транспорту сообщили spb.kp.ru, что это не так.
— Информация о закрытии станции «Нарвская» не соответствует действительности. Конкурс метрополитена предусматривает привлечение подрядчика на разработку проекта на ремонт стилобата и фасада. На указанный вид работ станции метро не закрываются.
Напомним, что начальная цена контракта на эти работы, согласно данным с госзакупок, составляет более 40,2 млн рублей.
А вот какую станцию точно закроют, так это «Удельную». Это произойдет в первом квартале 2024 года. Причина та же — ее собрались капитально отремонтировать. Но точные сроки закрытия пока неизвестны.
— Срок закрытия станции метро «Удельная» еще не определен. Закупка на привлечение подрядчика еще не проведена. В настоящее время разрабатывается схема перевозки пассажиров наземным транспортом, — добавили в пресс-службе комитета по транспорту.
Отметим, что на ремонт вестибюля и наклонного хода готовы потратить порядка 1,9 млрд рублей, и еще свыше 68 млн рублей — на ремонт эскалаторов.