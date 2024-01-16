Станцию метро «Нарвская» в Петербурге не будут закрывать на время ремонта

«Петербургский метрополитен» объявил конкурс на поиск подрядчика по разработке документации на капитальный ремонт и реставрацию вестибюля станции «Нарвская». В связи с этим появилось предположение, что ее на время проведения работ могут закрыть. Однако в пресс-службе комитета по транспорту сообщили spb.kp.ru, что это не так.