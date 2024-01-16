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Жителей Башкирии предупредили об ограничениях движения на трассе М-7 «Волга»

В Республике Татарстан ввели ограничения дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, ограничения для грузового транспорта и автобусов на участке дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» ввели с 11:30 по московскому времени 16 января.

Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута.