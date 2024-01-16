Жителей Башкирии предупредили об ограничениях движения на трассе М-7 «Волга»

Так, ограничения для грузового транспорта и автобусов на участке дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» ввели с 11:30 по московскому времени 16 января.
Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Так, ограничения для грузового транспорта и автобусов на участке дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» ввели с 11:30 по московскому времени 16 января.
Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута.