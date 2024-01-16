Голодные и истощенные. В Новосибирске суд изъял медведей у дрессировщиков

Истощенные и замерзшие
11 января прошло последнее заседание Центрального районного суда, на котором сообщили, что изъятие животных проведено в рамках закона.
Напомним, история началась еще в 2019 году, когда семья Герасимовых только переехали в Новосибирск с цирковыми медведями. Позже выездные мероприятия запретили из-за пандемии коронавируса, и дрессировщики остались без дохода. В связи с этим животных переселили в поселок Садовый, в производственное помещение. По словам хозяев, за животными регулярно ухаживали. Однако, кто за ними присматривал, неизвестно. Как выяснили зоозащитники, медведям отключили свет, отопление и горячую воду. Животные были истощенные, неактивные и замершие.
После этого Марина и Сергей Герасимовы подали иск против волонтеров и Росприроднадзора. Дрессировщики требовали вернуть диких животных.
Все это время медведи находились под контролем Росприроднадзора. Там отметили, что вернуть зверей к прежней «голодной жизни» было бы живодерством.
Что с медведицами сейчас?
Сейчас точка в истории с цирковыми животными наконец-то поставлена. Теперь медведицы живут в экопарке. Журналист «АиФ-Новосибирск» пообщалась с волонтером «ГБР_ЗОО_НСК» и узнала, где сейчас находятся звери.
«Бывшие цирковые медведи содержались в заброшенном ангаре под Новосибирском. С 2019 года никто не мог решить этот вопрос. Наша группа волонтеров взялась за эту историю в январе 2023. Пять истощенных больных медведиц сидели в ящиках 1 на 1,5 метра», — рассказал зоозащитник.
Он также отметил, что за год совместно с Росприроднадзором удалось изъять 5 животных, улучшить им условия содержания, пройти сотни проверок и вылечить.
«В декабре мы закончили строительство вольеров для каждой медведицы по 100 квадратных метров. Перед новым годом их перевезли на новое, комфортное место содержания. 11 января на последнем заседании судья объявила, что все действия Росприроднадзора по изъятию были в рамках закона. Звери больше не вернутся к людям, допустившим ужасное содержание», — поделился собеседник.
Волонтер рассказал, что на дрессировщиков Герасимовых подали заявление по 245 статье «За жестокое обращение с животными». Пока оно находится в работе.
Редакция nsk.aif.ru поинтересовалась, где сейчас находятся звери, на что собеседник ответил: «Две самые старые медведицы Лада и Буся переехали в Кемеровскую область, в эко-парк. Трое Ёлка, Кассандра и Джульетта остались в Новосибирске, в микрорайоне Стрижи».
Волонтер добавил, что волонтерам пришлось собрать множество документов, доказывающих, что животные не являются собственностью и содержатся в ненадлежащих условиях.
«Мучилась с каждым сделанным шагом»
Еще одно доказательство живодерства дрессировщиков Герасимовых — медведица Еля, которая не могла ходить из-за вросших в лапы когтей на 3 сантиметра.
«Она мучилась с каждым сделанным шагом», — говорят зоозащитники.
В больнице животному провели все необходимые манипуляции: УЗИ сердца и брюшной полости, рентген передних лап, взяли кровь на анализы, а также сканировали на наличие чипа (он отсутствовал). А самое главное — вылечили лапы медведицы.
Собеседник предоставил видео, на котором животное бегает по вольеру и бодро играет с мячиком.
Ранее мы писали, что дрессировщики Герасимовы подали в суд на зоозащитников из-за медведей. Марина и Сергей требовали признать недействительным протокол о безвозмездном изъятии диких животных. Однако суд не удовлетворил их требования.