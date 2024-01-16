Голодные и истощенные. В Новосибирске суд изъял медведей у дрессировщиков

Напомним, история началась еще в 2019 году, когда семья Герасимовых только переехали в Новосибирск с цирковыми медведями. Позже выездные мероприятия запретили из-за пандемии коронавируса, и дрессировщики остались без дохода. В связи с этим животных переселили в поселок Садовый, в производственное помещение. По словам хозяев, за животными регулярно ухаживали. Однако, кто за ними присматривал, неизвестно. Как выяснили зоозащитники, медведям отключили свет, отопление и горячую воду. Животные были истощенные, неактивные и замершие.