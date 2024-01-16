Новосибирский вирусолог Чепурнов рассказал о болезни «Х»

Ситуацию обсудят в ходе Всемирного экономического форума в Давосе 17 января. По словам специалиста, болезнью «Х» можно назвать любую заразу с потенциальными опасными последствиями для человечества. К ней относятся как новые вирусы, так и старые, известные людям.