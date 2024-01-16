Новосибирский вирусолог Чепурнов рассказал о болезни «Х»

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов объяснил, что такое болезнь «Х», которая может вызвать в мире новую пандемию после COVID-19.
Ситуацию обсудят в ходе Всемирного экономического форума в Давосе 17 января. По словам специалиста, болезнью «Х» можно назвать любую заразу с потенциальными опасными последствиями для человечества. К ней относятся как новые вирусы, так и старые, известные людям.
Также болезнью Х могут быть новые версии бактериальных инфекций или же лихорадки, вызванные бактериями риккетсиями.
Напомним, что в анонсе всемирной организации здравоохранения указано, что болезнь «Х» в 20 раз заразнее, чем коронавирус.