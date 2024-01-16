Чиновников из Полысаево осудят за халатность в приёмке ремонта

В Ленинске-Кузнецком будут судить 56-летнюю экс-начальницу Управления капитального строительства и вопросам ЖКХ Полысаева и её 41-летнего зама. Их обвиняют в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.
В июне 2022 года обвиняемые не приняли надлежащим образом у подрядчика ремонт фасадов 29 многоквартирных полысаевских домов. Чиновники согласовали и подписали акт о приёмке без замечаний, но объём выполненных работ был значительно ниже тех, что отразили в документах. Строительных материалов тоже использовали меньше описанного в бумагах. Так из городского бюджета подрядной организации необоснованно перечислили более 4 млн рублей.
Со следователями фигуранты не сотрудничали. Им может грозить до 4 лет лишения свободы. Прокуроры направили иск о взыскании с них суммы причинённого городскому бюджету ущерба.