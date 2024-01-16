Омичей приглашают на лыжные прогулки по дендропарку

Омичей приглашают поучаствовать в лыжных прогулках по дендропарку с 16 января по 15 февраля. Маршрут подходит для всей семьи, по его ходу экскурсовод познакомит посетителей с коллекцией дендрария. Омичи смогут прогуляться, увидеть уникальные растения, послушать бесплатный гид и узнать историю создания дендропарка. Прогулки доступны в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00 и со среды по пятницу с 11:00 до 16:00. Для этого нужно предварительно записаться по телефону 8−913 −971−46−74.