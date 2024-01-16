До −20°С: в Беларуси снова сильно похолодает

МИНСК, 16 янв — Sputnik. В среду ночью местами по Беларуси столбик термометра опустится до отметки −20°С, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, в среду погодные условия в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в холодной воздушной массе.
В связи с этим в республике в среду ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы местами пройдет небольшой снег, а днем будет без существенных осадков. Местами может сгуститься слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер будет западный с переходом на южный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит −11…-17°С, местами по стране столбик термометра опустится до −18…-20°С.
В дневные часы в Беларуси также будет достаточно холодно: −5…-11°С, а по юго-западу столбик термометра опустится до отметки −1…-4°С.
В белорусской столице в среду ночью также будет переменная облачность и без осадков. Ожидается слабый туман. Температура воздуха в темное время суток составит −15…-17°С. Днем в Минске также будет морозно, а воздух охладится до −8…-10°С. Ветер южный 4−9 м/с.