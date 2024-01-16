До −20°С: в Беларуси снова сильно похолодает

В белорусской столице в среду ночью также будет переменная облачность и без осадков. Ожидается слабый туман. Температура воздуха в темное время суток составит −15…-17°С. Днем в Минске также будет морозно, а воздух охладится до −8…-10°С. Ветер южный 4−9 м/с.