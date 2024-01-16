Калининградская епархия не будет проводить в регионе крещенские купания

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу епархии, где уточнили, что крещенские купания не проводятся церковью уже несколько лет. Это скорее народная традиция, которой церковь не препятствует, но не занимается ее организацией.
— Купание не заменяет церковного богослужения, не спасает человека и не делает его православным, — подчеркнули в пресс-службе. — Сильный здоровый человек может испытать свою силу духа, но, если есть хронические заболевания или преклонный возраст, не надо искушать Бога.
18 и 19 января в храмах Калининградской епархии совершат богослужения праздника Крещения Господня. Некоторые муниципалитеты региона организуют крещенские купание в оборудованных местах и дежурство спасателей, но таких купелей будет всего несколько на всю область.