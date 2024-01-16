В Новочеркасске начали замену 66 метров аварийного коллектора

В городе Новочеркасске Ростовской области коммунальщики приступили к замене 66-метрового участка аварийного коллектора. Об этом в своем телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.
— Одновременно продолжается перекачка сточных вод через обводной канализационный коллектор диаметром 320 мм, — отметил Василий Юрьевич.
Также в городе продолжает работать спецтехника, чтобы не было новых подтоплений, а также чтобы ликвидировать последствия уже случившегося. Сейчас идет промывка канализационных коллекторов в жилых домах и социально значимых объектах.
— Для восстановления работоспособности коллектора потребуется большой объем работ, по оценке специалистов, они продлятся до конца февраля, — добавил губернатор.
При этом во время ремонтных работ тепло-, водо- и электроснабжение ограничивать не будут.
Напомним, что коммунальная авария в Новочеркасске, на улице Привокзальной, произошла 12 января. На канализационном коллекторе диаметром 800 мм образовался шестиметровый провал. Тогда из-за этого подтопило часть домов, после чего ввели режим ЧС.