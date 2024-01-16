В Новокузнецке начала работу хоккейная академия Фетисова

Как сообщает правительство Кузбасса, в Новокузнецке открыли хоккейную академию двукратного победителя Олимпийских игр и семикратного чемпиона мира Вячеслава Фетисова.
«Наша задача — вернуть Новокузнецку и Кузбассу в целом славу самого хоккейного региона, родины чемпионов. Мы построили инфраструктуру, которая соответствует стандартам КХЛ. Методика прославленного спортсмена поможет организовать тренировочный процесс на мировом уровне, увлечь хоккеем наших детей, чтобы они могли заниматься этим видом спорта, развивать свой талант», — сказал губернатор.
Хоккейная академия будет готовить профессиональных спортсменов (как мальчиков, так и девочек) для кузбасских команд. Сейчас аттестуют тренеров детских хоккейных секций для работы по методике Фетисова. Уделять внимание качеству подготовки детей будут и в других кузбасских городах. Также власти хотят создать условия для игры в хоккей и посещения матчей кузбассовцев с ограниченными возможностями здоровья.
Кстати, первый домашний матч 2024 года для хоккейного клуба «Кузбасс» был знаменован победой. Кузбассовцы выиграли иркутский «Байкал-Энергия» со счётом 6:4. Таким образом спортсмены продлили победную серию до 16 матчей.