В Новокузнецке начала работу хоккейная академия Фетисова

Хоккейная академия будет готовить профессиональных спортсменов (как мальчиков, так и девочек) для кузбасских команд. Сейчас аттестуют тренеров детских хоккейных секций для работы по методике Фетисова. Уделять внимание качеству подготовки детей будут и в других кузбасских городах. Также власти хотят создать условия для игры в хоккей и посещения матчей кузбассовцев с ограниченными возможностями здоровья.