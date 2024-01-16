Омича с открытой формой туберкулёза насильно госпитализировали

По требованию прокурора в Калачинском районе Омской области местного жителя с открытой формой туберкулёза насильно госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, 35-летний омич пять месяцев уклонялся от лечения, несмотря на опасное для окружающих заболевание. Тогда калачинский прокурор направил в суд иск о принудительной госпитализации в тубдиспансер. Суд удовлетворил требования полностью, заболевший должен будет обязательно обследоваться и 3 месяца провести в больнице. Сейчас омич находится в БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер».