Сильный снегопад и ветер с порывами до 17 м/сек накроют Воронежскую область

В Воронежской области ввели желтый уровень погодной опасности. До 18:00 вторника, 16 января, будет актуально предупреждение о сильном дожде и снеге.
С вечера вторника до утра 17 января местами по региону ожидается сильный мокрый снег, а также возможно обледенение проводов и конструкций. До этого же времени в области сохранится сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 м/сек, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, днем вторника температура воздуха в столице Черноземья составит около +1 градуса.
О том, что наступившая рабочая неделя отметится сильными перепадами температуры, воронежские синоптики сообщали ранее. Согласно прогнозу, в середине будней ожидается 15-градусный мороз, затем столбики термометров вновь уйдут в «плюс».