Сильный снегопад и ветер с порывами до 17 м/сек накроют Воронежскую область

С вечера вторника до утра 17 января местами по региону ожидается сильный мокрый снег, а также возможно обледенение проводов и конструкций. До этого же времени в области сохранится сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 м/сек, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.