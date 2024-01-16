SHOT: грудной ребёнок ударился головой об игрушки и умер в Прокопьевске

Судмедэксперты, по данным Telegram-канала, установили, что причиной стала черепно-мозговая травма, вероятно, полученная от того самого падения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, мать проверяют на умышленное нанесение травмы. Если эта версия подтвердится, ей грозит лишение свободы сроком до двух лет. Официальной информации по данному случаю не поступало.