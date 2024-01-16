SHOT: грудной ребёнок ударился головой об игрушки и умер в Прокопьевске

Как сообщает SHOT, в Прокопьевске 9-месячный ребёнок ударился головой об игрушки и умер спустя три дня.
Telegram-канал пишет, что 12 января малыш упал и ударился, но 28-летняя мама не придала значения травме, а плач ребёнка списывала на простуду. Через два дня вечером у грудничка поднялась температура, прокопчанка дала ему жаропонижающее и уложила спать. Ночью ребёнок проснулся и начал сильно плакать. Когда приехала скорая, медикам лишь оставалось констатировать смерть.
Судмедэксперты, по данным Telegram-канала, установили, что причиной стала черепно-мозговая травма, вероятно, полученная от того самого падения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, мать проверяют на умышленное нанесение травмы. Если эта версия подтвердится, ей грозит лишение свободы сроком до двух лет. Официальной информации по данному случаю не поступало.