Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»

«Можно прийти сюда снова и открыть для себя что-то новое. Представителям многих отраслей и социальных сфер есть чем гордиться и с кого брать пример, в том числе молодёжи, чтобы движение вперёд продолжалось в средне- и долгосрочной перспективе. Ведь все мы — граждане России — являемся соавторами нашего будущего. Желаю каждому из вас дальнейших профессиональных успехов, новых идей и скорейшего их воплощения!» — заявил премьер.