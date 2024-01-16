Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»

Премьер выступил в рамках пленарной сессии дня финансов, открывающей отраслевой марафон.
«Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящён успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», — отметил глава правительства.
По его словам, для повышения благосостояния россиян и развития бизнеса нужна в первую очередь устойчивая финансовая инфраструктура. В связи с этим отраслевой блок начинается с дня финансов, отметил он.
Также глава правительства заявил, что в целом в ходе отраслевых и тематических дней, которые пройдут до конца февраля, будут показаны итоги совместной работы делового сообщества и государства.
В ходе выставки пройдут и другие мероприятия, в том числе дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и прочих областей. Как отметил Мишустин, здесь все найдут то, что им интересно, — от молодёжной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия.
«Можно прийти сюда снова и открыть для себя что-то новое. Представителям многих отраслей и социальных сфер есть чем гордиться и с кого брать пример, в том числе молодёжи, чтобы движение вперёд продолжалось в средне- и долгосрочной перспективе. Ведь все мы — граждане России — являемся соавторами нашего будущего. Желаю каждому из вас дальнейших профессиональных успехов, новых идей и скорейшего их воплощения!» — заявил премьер.
Мишустин отметил, что Россия не только смогла справиться с внешними рисками, но и вывела экономику страны на траекторию устойчивого роста.
Накануне сообщалось, что участники форума «Малая Родина — сила России», который проходит на полях выставки «Россия», обсудили значимость муниципального уровня власти в Российской Федерации.