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Автоблогер Андрей Борода умер в возрасте 32 лет

Известный автомобильный блогер Андрей Шипило («Борода») умер в Красноярске. Об этом сообщает NGS24 со ссылкой на друга мужчины.

В свою очередь, Telegram-канал Борус отмечает, что тело красноярского блогера нашли в его квартире.

Причина смерти не уточняется.

Шипило было 32 года. На его автоблог на YouTube были подписаны 673 тысячи человек.