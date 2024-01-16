Автоблогер Андрей Борода умер в возрасте 32 лет

В свою очередь, Telegram-канал Борус отмечает, что тело красноярского блогера нашли в его квартире.
Причина смерти не уточняется.
Шипило было 32 года. На его автоблог на YouTube были подписаны 673 тысячи человек.
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В свою очередь, Telegram-канал Борус отмечает, что тело красноярского блогера нашли в его квартире.
Причина смерти не уточняется.
Шипило было 32 года. На его автоблог на YouTube были подписаны 673 тысячи человек.