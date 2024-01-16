В Башкирии ушел из жизни писатель и публицист Марс Нуриев

Марс Гималетдинович Нуриев родился 15 июня 1941 года в деревне Илькинеево Куюргазинского района Башкирии. Окончил 1-ю гимназию-интернат в Уфе, после службы в армии отучился на филологическом факультете Башгосуниверситета. Работал учителем в Куюргазинском, Кугарчинском, Кармаскалинском районах, был директором средних школ, инспектором отдела образования, литературным сотрудником районных газет. В последние годы работал учителем башкирского языка и литературы в школе Стерлитамака.