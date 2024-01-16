В Башкирии ушел из жизни писатель и публицист Марс Нуриев

Как сообщили «Башинформу» в союзе писателей, прощание с покойным состоится завтра, 17 января, в 13.00 по адресу: Стерлитамак, проспект Октября, дом 67, кв. 13.
Марс Гималетдинович Нуриев родился 15 июня 1941 года в деревне Илькинеево Куюргазинского района Башкирии. Окончил 1-ю гимназию-интернат в Уфе, после службы в армии отучился на филологическом факультете Башгосуниверситета. Работал учителем в Куюргазинском, Кугарчинском, Кармаскалинском районах, был директором средних школ, инспектором отдела образования, литературным сотрудником районных газет. В последние годы работал учителем башкирского языка и литературы в школе Стерлитамака.
Марс Нуриев — автор романов «Яланайыр», «Быуат ҡанатында» и повестей, которые публиковались в республиканской печати. В 1995 году за поэму «Мөхәммәт Пәйғәмбәребеҙгә мәҙхиә» стал лауреатом международного литературного конкурса в Турции. Автор поэтических сборников «Атығыҙ, таңдарым» (2004), «Салауат рухы» (2004), «Эй, ғәзиз тормош» (2004), «Китмә яҙым» (2005), «Нур тарала».
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.