На Челябинскую область обрушатся метели

В Челябинской области снова прогнозируются метели. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, ухудшение погоды ожидается 17 января.
Столбики термометров в ближайшую ночь покажут −17, −22 градусов, днем незначительно потеплеет до −10, −15 градусов. Ветер будет юго-западный, южный 6−11 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.
18 января в регионе ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха составит −10, −15 градусов, днем столбик термометра дойдет до −7,-12 градусов. Прогнозируется ветер юго-западного и южного направления со скоростью 4−9 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.