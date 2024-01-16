На Челябинскую область обрушатся метели

18 января в регионе ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха составит −10, −15 градусов, днем столбик термометра дойдет до −7,-12 градусов. Прогнозируется ветер юго-западного и южного направления со скоростью 4−9 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.