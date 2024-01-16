Погода на Крещение в Перми и Пермском крае 19 января 2024 года

Приближается один из главных праздников в православном календаре 2024 года — Крещение Господня. Его будут отмечать в пятницу, 19 января. Одной из главных традиций Крещения является купание в купели.
Крещенский праздник выпадает на середину календарной зимы и обычно сопровождается сильными морозами. В ГИС-Центре ПГНИУ рассказали, какая погода ожидается на Крещение 19 января 2024 года в Перми и Пермском крае.
Прогноз погоды на Крещение в Перми и Пермском крае 19 января 2024
— Ночь с четверга на пятницу в Перми и Пермском крае будет холодной. Температура воздуха опустится до −18…-25 градусов. Но, с другой стороны, сильный ветер, который наблюдаем в первой половине недели, прекратится. Поэтому погода будет довольно благоприятной, — объяснил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
По словам синоптика, в Перми в крещенскую ночь 19 января прогнозируется около −17…-18 градусов. В южных районах Пермского края столбики термометров покажут около −20…-22 градусов, на севере региона около −15.
В дневные часы 19 января в Перми усилится ветер, и во второй половине дня начнется снегопад. Также ожидается значительное потепление до −7…-12 градусов.