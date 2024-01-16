Погода на Крещение в Перми и Пермском крае 19 января 2024 года

— Ночь с четверга на пятницу в Перми и Пермском крае будет холодной. Температура воздуха опустится до −18…-25 градусов. Но, с другой стороны, сильный ветер, который наблюдаем в первой половине недели, прекратится. Поэтому погода будет довольно благоприятной, — объяснил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.