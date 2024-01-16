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Грунтовые воды: специалисты минприроды рассказали, почему топит хутора и СНТ на севере Ростова

Ростовская область, 16 января 2024. DON24.RU. Подтопления домовладений в СНТ «Вираж», СНТ «Братство» Ростова-на-Дону и хуторов Ленинаван, Ленинакан, Красный Крым Мясниковского района могут происходить из-за подпора грунтовых воды, сообщили в минприроды Ростовской области.
Источник: Don24.ru

Специалисты министерства провели ряд комиссионных выездных обследований подтапливаемых территорий.

«Возможными антропогенными причинами формирования подтопления данных территорий являются подпор грунтовых вод в местах их естественной разгрузки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели произведут откачку воды в балку Калмыцкая, что позволит снизить уровень грунтовых вод.

«Для предотвращения ситуаций, связанных с подтоплением данных территорий, ведется работа по привлечению научно-исследовательских учреждений для проведения гидрологических изысканий с получением предпроектных решений по инженерной защите территорий», — пишет источник.