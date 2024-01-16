Грунтовые воды: специалисты минприроды рассказали, почему топит хутора и СНТ на севере Ростова

Специалисты министерства провели ряд комиссионных выездных обследований подтапливаемых территорий.
«Возможными антропогенными причинами формирования подтопления данных территорий являются подпор грунтовых вод в местах их естественной разгрузки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатели произведут откачку воды в балку Калмыцкая, что позволит снизить уровень грунтовых вод.
«Для предотвращения ситуаций, связанных с подтоплением данных территорий, ведется работа по привлечению научно-исследовательских учреждений для проведения гидрологических изысканий с получением предпроектных решений по инженерной защите территорий», — пишет источник.