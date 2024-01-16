Как доктор Хаус. Во время операции на сердце крымчанина охладили до 26 ℃

Медики в Крыму впервые охладили своего пациента до 26 градусов, чтобы оказать помощь. Такую же операцию проводил доктор Хаус в легендарном сериале. Также, как и сериальные врачи, медики из Крыма полностью приостановили кровоснабжение всего организма. И таким образом удалось спасти человека.
Подробности операции выяснял Krym.aif.ru.
Сериал в реальной жизни.
Крымские врачи успешно прооперировали крымчанина с расслоением восходящего отдела и дуги аорты. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, на операционный стол в отделение кардиохирургии республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко попал мужчина с острым расслоением восходящего отдела и дуги аорты. Шанс выжить без врачебного вмешательства у пациента составлял только 10%.
Чтобы заменить весь восходящий отдел аорты и часть дуги самой крупной артерии в организме пациента специальным протезом, кардиохирурги применили технологию так называемого циркулярного ареста.
На 40 минут было полностью приостановлено кровоснабжение всего организма, за исключением головного мозга. Для этого тело пациента охладили до 26 градусов.
«Таким образом, во время операции защищен не только мозг, но и практически не страдают другие органы и ткани. Бригада специалистов выполнила оперативное вмешательство в течение девяти часов».
Операция прошла успешно, сейчас мужчина готовится к выписке.
Уникальные операции становятся рутиной.
Это уже далеко не первая уникальная операция, которую проводят на полуострове. Так медики филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму удалили злокачественную опухоль из головного мозга пациентки, которая находилась в сознании. Еще одну, 15-килограмовую, опухоль удалили врачи онкодиспансера им. Ефетова в Симферополе. Операция осложнялась тем, что образование начало врастать в кровеносные сосуды и почку.
Сейчас обе женщины чувствуют себя хорошо.
«В 2023 году более 14 тысяч крымчан получили высокотехнологичную медицинскую помощь, из них свыше 8 тысяч пациентов было пролечено в медорганизациях Крыма. Внедрено более 10 новых уникальных методик диагностики и лечения, которые ранее не проводились в регионе», — отметил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
Как рассказали в минздраве, на здравоохранение республики в 2023 году выделили 69,1 млрд рублей, из них на модернизацию и совершенствование материально-технической базы медицинских организаций направлено 9,1 млрд рублей.