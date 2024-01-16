Как доктор Хаус. Во время операции на сердце крымчанина охладили до 26 ℃

​Это уже далеко не первая уникальная операция, которую проводят на полуострове. Так медики филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму удалили злокачественную опухоль из головного мозга пациентки, которая находилась в сознании. Еще одну, 15-килограмовую, опухоль удалили врачи онкодиспансера им. Ефетова в Симферополе. Операция осложнялась тем, что образование начало врастать в кровеносные сосуды и почку.