Где купаться на Крещение-2024 в Нижегородской области: полный список адресов и правила безопасности

Чтобы праздничное омовение было не только просветляющим, но и безопасным важно соблюдать определённые правила. Например, разогреть тело перед купанием, выполнив физические упражнения. Также стоит помнить, что нельзя погружаться в прорубь более чем на одну минуту и до купели идти лучше всего медленно и в обуви.