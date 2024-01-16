Где купаться на Крещение-2024 в Нижегородской области: полный список адресов и правила безопасности

В ночь с 18 на 19 января 2022 года по всей стране по традиции состоятся праздничные богослужения и крещенские купания. В настоящее время в районах уже вовсю проводится активная подготовка и проверка мест, в которых православные верующие смогут окунуться в освященную ледяную прорубь. «Комсомольская правда» рассказывает, где купаться на Крещение-2024 в Нижегородской области.
По области будет организовано свыше 75 купелей для крещенских купаний, шесть среди которых подготовят в Нижнем Новгороде. На время Крещения у купелей будут дежурить пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники МВД, волонтёры и медики. Они будут обеспечивать безопасность нижегородцев.
Чтобы праздничное омовение было не только просветляющим, но и безопасным важно соблюдать определённые правила. Например, разогреть тело перед купанием, выполнив физические упражнения. Также стоит помнить, что нельзя погружаться в прорубь более чем на одну минуту и до купели идти лучше всего медленно и в обуви.
— Всем купающимся следует объективно оценить свои физические возможности, помнить о медицинских показаниях, — напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Специалисты рекомендуют постепенно раздеваться перед купанием, то есть сначала снять верхнюю одежду, затем обувь и только потом раздеться до купального костюма. После купания нужно хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячего. Употреблять спиртные напитки в крещенскую ночь категорически не рекомендуется.