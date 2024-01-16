Грибковые заболевания оказались вдвое смертельнее, чем считалось

Деннинг подчеркнул, что новые данные могут иметь неточности, так как не учитывались вспышки гриппа и COVID-19. Также в статистику не вошли больные, которым не поставили диагноз, связанный с грибковой инфекцией, а также те, кого не лечили от недуга. Тем не менее, грибковые инфекции оказались гораздо смертоноснее. Так, от них ежегодно умирает в шесть раз больше людей, чем от малярии, и почти втрое больше, чем от туберкулеза.