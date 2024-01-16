Грибковые заболевания оказались вдвое смертельнее, чем считалось

Профессор в области инфекционных заболеваний Дэвид Деннинг из Манчестерского университета проанализировал научную литературу о масштабах грибковых заболеваний в мире и выяснил, что грибки гораздо смертоноснее других патогенов, чем было установлено ранее. Используя данные, эксперт также скорректировал статистику смертности от недуга. Работа опубликована в журнале The Lancet Infectious Diseases.
Деннинг провел анализ научных материалов с 2010 по 2023 год и объединил эти данные с информацией из 85 работ о масштабах грибковых заболеваний в отдельных странах и в мире. Результаты показали, что от таких и сопутствующих им инфекций каждый год на Земле погибает 3,8 миллиона человек. Количество острых случаев течения болезни составляет 6,55 миллионов.
В ходе исследовательской работы ученый выяснил, что из суммарного числа смертей, связанных с грибковыми болезнями, 2,6 миллиона (68%) случаев вызвали именно грибки. 1,2 миллиона летальных исходов связаны с другими патологиями, на которые наложилась инфекция.
Деннинг подчеркнул, что новые данные могут иметь неточности, так как не учитывались вспышки гриппа и COVID-19. Также в статистику не вошли больные, которым не поставили диагноз, связанный с грибковой инфекцией, а также те, кого не лечили от недуга. Тем не менее, грибковые инфекции оказались гораздо смертоноснее. Так, от них ежегодно умирает в шесть раз больше людей, чем от малярии, и почти втрое больше, чем от туберкулеза.
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Анна Морозова