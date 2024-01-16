Новый купол установили на Нижегородском планетарии имени Г. М. Гречко

Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко обзавелся новым куполом — конструкцию установили на обсерватории в рамках капитального ремонта, который продолжается в учреждении уже почти год. Об этом рассказали в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
По словам директора департамента Светланы Гуляевой, купол был выполнен пензенской компанией по индивидуальному заказу специально для нижегородского планетария.
— Специалисты «с нуля» разработали необходимые параметры и подобрали размер купола, учитывая конструктив здания планетария. Кроме того, подключаться к управлению обсерваторией и, соответственно, к телескопу можно удалённо, из любой точки планеты, где есть Интернет. Все это делает обсерваторию Нижегородского планетария одной из самых современных и оснащенных среди планетариев в России, — сказала Светлана Гуляева.
С новым куполом обсерватория сможет работать в диапазоне температур от −30 до +60, он обеспечивает обзор в 90 градусов относительно горизонта и исключает попадание осадков в помещение.
Реконструкция нижегородского планетария началась в конце января 2023 года.
— Работа, действительно, предстоит масштабная, — отмечал тогда глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. — В планетарии будет полностью изменён интерьер и даже конфигурация помещений — они будут закольцованы, и в них станет светлее за счёт дополнительных окон. Будут заменены инженерные коммуникации, отремонтирован фасад.
А пока строители трудятся над внутренней отделкой, сотрудники планетария готовят новую круговую экспозицию, чтобы запустить ее сразу после открытия.
— Её ключевым экспонатом станет модель космического корабля «Восток-1», который был передан планетарию им. Г. М. Гречко. Из-за больших размеров макет вносили при помощи спецтехники через демонтированные окна. На время работ в планетарии модель корабля будет храниться с соблюдением всех требований.