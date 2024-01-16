Новый купол установили на Нижегородском планетарии имени Г. М. Гречко

— Специалисты «с нуля» разработали необходимые параметры и подобрали размер купола, учитывая конструктив здания планетария. Кроме того, подключаться к управлению обсерваторией и, соответственно, к телескопу можно удалённо, из любой точки планеты, где есть Интернет. Все это делает обсерваторию Нижегородского планетария одной из самых современных и оснащенных среди планетариев в России, — сказала Светлана Гуляева.