Знака отличия «Волонтер Москвы» удостоены 30 активных жителей столицы

Знак отличия «Волонтер Москвы» 30 активным и неравнодушным жителям столицы вручила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Среди награжденных — представители ресурсного центра «Мосволонтер», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», центра помощи многодетным семьям «МногоМама», благотворительных фондов «Русская земля» и «Цвет жизни», московских вузов, школ и муниципалитетов.
«Поздравляю вас с заслуженной наградой. Ее присуждение — еще одна добрая традиция, зародившаяся совсем недавно. Ежегодно мы отмечаем знаком отличия “Волонтер Москвы” 30 человек. Это люди разного возраста, разных профессий и интересов, которых объединяют доброта, отзывчивость, активная гражданская позиция и стремление сделать жизнь вокруг лучше», — отметила Наталья Сергунина.
Лауреатов определил экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы. Всего на этот раз было подано почти 1,2 тысячи заявок.
Награды, в частности, удостоены волонтеры гуманитарной акции «Москва помогает». Под ее эгидой в 2022 году был создан штаб и более десятка территориальных отделений, а также сформирован волонтерский корпус численностью более 14 тысяч человек. Десятки тысяч москвичей и сотни организаций откликнулись на призыв помочь: они приносят для жителей новых территорий России и участников специальной военной операции продукты питания, предметы первой необходимости, теплую одежду и другие вещи.
В штабах «Москва помогает» регулярно проходят тематические акции. Среди них «Поезд добра», сбор новогодних подарков для военнослужащих и детей из новых регионов, отправка гумпомощи для медицинских организаций и книг для библиотек Донбасса. В рамках проекта «Соберем ребенка в школу» в 2023 году москвичи передали более 160 тысяч единиц школьных товаров для детей из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Сегодня в Москве активно развивается более 10 направлений добровольчества. В их числе — патриотическое, социальное, культурное, событийное, спортивное. О популярности волонтерского движения говорит тот факт, что к нему присоединяются целыми семьями и организациями. На протяжении 10 лет действует крупнейший в России ресурсный центр «Мосволонтер».
«Сообщество волонтеров Москвы насчитывает уже более 1,2 миллиона человек. Несмотря на занятость, вы находите время для того, чтобы заботиться о тех, кому нужна поддержка, участвовать в патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти, помогать в проведении культурных, просветительских и других социально значимых мероприятиях», — добавила Наталья Сергунина.
Памятным знаком «Волонтер Москвы» награждают тех, кто внес значительный вклад в развитие волонтерства в столице и осуществляет свою деятельность не менее двух лет.