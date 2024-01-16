Знака отличия «Волонтер Москвы» удостоены 30 активных жителей столицы

Награды, в частности, удостоены волонтеры гуманитарной акции «Москва помогает». Под ее эгидой в 2022 году был создан штаб и более десятка территориальных отделений, а также сформирован волонтерский корпус численностью более 14 тысяч человек. Десятки тысяч москвичей и сотни организаций откликнулись на призыв помочь: они приносят для жителей новых территорий России и участников специальной военной операции продукты питания, предметы первой необходимости, теплую одежду и другие вещи.