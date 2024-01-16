Из России открываются прямые рейсы на Филиппины

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Авиакомпания «ИрАэро» с 25 февраля начнет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта — в Манилу (Филиппины) с технической посадкой в Китае, сообщает АТОР.
Перелеты по маршруту Иркутск — Нячанг — Иркутск запланированы с частотой два раза в неделю, по маршруту Иркутск — Манила — Иркутск один раз в неделю.
На маршрутах будут эксплуатироваться самолеты Superjet-100. Поэтому перелеты будут осуществляться с технической посадкой для дозаправки на территории Китая. От авиационных властей КНР получены соответствующие разрешения, сообщили в авиакомпании.
Как рассказал заместитель генерального директора «ИрАэро» Сергей Крупнов, ориентировочное время полета из Иркутска в Нячанг и Манилу составит 7,5−8 часов, включая техническую посадку для дозаправки в Китае. Она займет 45−60 минут, в течение которых пассажиры будут оставаться на борту самолета.
«Ввиду продолжительного отсутствия авиасообщения между Россией и Филиппинами сложно прогнозировать объем пассажиропотока, но мы готовы увеличить частотность авиарейсов в случае устойчивого спроса», — сообщил Крупнов.
По его словам, перелеты в Манилу планируются и в летнем расписании-2024. В авиакомпании прогнозируют, что спрос на рейсы в столицу Филиппин будет высоким.
В «ИрАэро» рассчитывают, что интерес к полетной программе из Иркутска в Нячанг и Манилу проявят путешественники из регионов Сибири, Урала, Дальнего Востока и Центральной России.
«Полагаем, что Иркутск будет интересен пассажирам не только как транзитный хаб, но и как туристический центр. Иркутск — это еще и Байкал. Уверен, что стыковка авиарейсов в Иркутске — это прекрасная возможность включить в свой график один-два дня для знакомства с туристическим потенциалом Иркутской области, с Байкалом», — отметил Сергей Крупнов.
Бронирования билетов на рейсы из Иркутска в Манилу и Нячанг пока не открыты. Старт продаж запланирован на ближайшие дни.
В настоящее время «ИрАэро» летает с частотой три раза в неделю из Иркутска в Ханой. В феврале билеты по маршруту Иркутск — Ханой — Иркутск обойдутся в 53−55 тысяч рублей в обе стороны (включен багаж 20 килограммов).
Билеты из Москвы в Иркутск и обратно — от 22 до 31 тысячи рублей на одного пассажира. Таким образом, перелет из Москвы в Ханой с пересадкой в Иркутске обойдется от 77 до 86 тысяч рублей на одного пассажира в обе стороны.
Между Россией и Филиппинами в настоящее время нет прямого авиасообщения. В феврале билет из Москвы в Манилу с пересадкой обойдется от 65 до 92 тысяч рублей на одного пассажира (багаж включен) в обе стороны.