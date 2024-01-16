Из России открываются прямые рейсы на Филиппины

«Полагаем, что Иркутск будет интересен пассажирам не только как транзитный хаб, но и как туристический центр. Иркутск — это еще и Байкал. Уверен, что стыковка авиарейсов в Иркутске — это прекрасная возможность включить в свой график один-два дня для знакомства с туристическим потенциалом Иркутской области, с Байкалом», — отметил Сергей Крупнов.