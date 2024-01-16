Поселок продают на Кубани за 623 млн рублей

В Темрюкском районе Кубани выставили на торги поселок. Необычный лот решила продать администрация района. Теперь любой желающий может купить поселок строителей «Тамань-2». Стоимость покупки начинается от 623 миллионов рублей.
«В состав лота входят: два здания КПП общей площадью 170 и 88 квадратных метров, два офисных здания площадью 1 тысяча и 1,4 тысяч квадратных метров. Также три корпуса общежития, банно-прачечный комплекс, столовая площадью 4,3 квадратных метров и павильон для размещения резервуаров», — сообщается на портале «ГИС Торги».
Помимо этого, у владельца, купившего поселок, в собственности будет собственная спортивная площадка, мини-футбольное поле, стоянка для автобусов на 15 мест и парковка на 52 места.
«Также в лот входит площадка для сбора твердых бытовых отходов. Общая площадь участков составляет более 60 тысяч квадратных метров», — уточняется на портале «ГИС Торги».
В Публичной кадастровой карте России указано, что территория предназначается для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Подать заявку на участие в торгах можно до 9 февраля. Аукцион пройдет в электронной форме 14 февраля. Для того, чтобы в нем поучаствовать, необходимо оставить задаток в 124,6 миллионов рублей.