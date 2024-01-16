Главные новости к вечеру 16 января

США и Британия нанесли новые удары по Йемену

Вашингтон и Лондон устроили налет на следующий день после того, как хуситы объявили о ракетном обстреле американского корабля в Аденском заливе.



К российскому аналогу SWIFT подключились 20 стран

В 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от SWIFT, стали создаваться альтернативы, в том числе СПФС.



Цены на яйца в России начали снижаться

Их можно найти уже дешевле 100 рублей за десяток.



В Воронеже ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА

Минобороны сообщило об атаке восьми дронов над областью.



Эстония прекратит финансировать образование на русском языке

Правительство Эстонии намерено прекратить финансировать программы образования для национальных меньшинств на русском языке и перейти к единой системе эстоноязычной школы.