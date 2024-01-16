Тиндер уходит: белорусы оказались к этому готовы

Стало известно, что белорусам осталось свайпить в Tinder всего месяц — популярное приложение для знакомств прекратит работу в Беларуси с 15 февраля. Ранее такая участь постигла Россию: американский сервис ушел из РФ еще в июне прошлого года.
Sputnikрешил узнать, как часто белорусы пользовались этим приложением и где теперь они будут искать свою вторую половинку.
Разочарование на первой встрече
Следует отметить, что далеко не все собеседники Sputnik знали новость об уходе американского сервиса.
«Да? Перестает работать? А что случилось?» — задала встречный вопрос корреспонденту минчанка Елена. А потом, улыбаясь, добавила: «Ну ничего, будем знакомиться по старинке — на улице».
Девушка зарегистрировалась в Tinder около года назад. За это время она побывала на нескольких свиданиях, но на первой же встрече случилось разочарование.
Говоря о самом приложении, она назвала его удобным.
«В Tinderтакая система, что ты можешь пообщаться только с тем, с кем у тебя совпадет пара. Это очень удобно, потому что тебе не может написать тот, кого ты сам не выбираешь. Но сами по себе мужчины в этом приложении не очень активны — лично мне редко писали», — рассказала собеседница.
По словам девушки, после ухода Tinder она планирует знакомиться с помощью других дейтинг-сервисов и в реальной жизни.
Много «мусора»
Еще одна пользовательница Tinder Алена рассказала, что после семи лет общения в этом приложении решила все-таки удалиться из него. По ее мнению, чтобы встретить хорошего мужчину, нужно быть активной.
«Я около четырех месяцев назад удалилась, потому что там было много “мусора”. Я могла месяцами туда не заходить, поэтому моя анкета опустилась вниз. А в таких случаях шансы, что тебе напишет кто-нибудь нормальный, практически равны нулю», — поделилась собеседница.
Кроме того, добавила она, в этом приложении большая часть мужчин ищет отношения на один раз. Поэтому девушка намерена поискать сайт знакомств с более серьезной репутацией.
«Придет весна, настроение будет другим, вот и поищу какие-нибудь более хорошие варианты в интернете», — заключила Алена.
Приф, тачка и братан
Анна тоже в числе тех, кто пытался найти свое счастье благодаря Tinder. Девушка пережила развод с мужем и искала на сайте мужчину для серьезных отношений. Однако, по ее словам, несколько месяцев общения в Tinder отбило у нее всякую охоту там знакомиться. За это время у Анны было три встречи.
«Прихожу однажды на свидание и вижу, что парень сидит за столом в куртке. Я сняла верхнюю одежду, подошла к нему и спрашиваю: “Ты что будешь в куртке сидеть?”. Он ответил, что ему холодно. В общем-то мне сразу все стало понятно», — поделилась неудачным опытом собеседница.
Еще один претендент не подошел из-за своего лексикона и несерьезности. По словам Анны, он с ней общался не как с девушкой, а как с каким-то дворовым пацаном.
«Договорились с одним на встречу, а он потом пишет: “Ой, сорян, у меня не получается, но ты не думай — я тебя не динамлю”. Через неделю он объявился. Опять договорились встретиться, однако за час до встречи он написал: “Приф. Че как, все в силе? Слушай у братана тачка сломалась — надо помочь братану. В общем, так мы с ним и не встретились”, — рассказала собеседница.
К слову, чтобы переписка долго не затягивалась, Анна сама могла первой предложить парню сходить на кофе. Реакции на такое предложение были разными.
«Большинство писало “да, можно”, а потом “сливались”. У кого-то сообщение висело непрочитанным. А кто-то после моего предложения просил прислать мою фотку, говоря, что меня плохо видно. Хотя я на сайте разместила 5 фотографий, и там все хорошо видно», — поделилась Анна.
После не очень удачного общения на сайте знакомств девушка пришла к выводу, что лучше всего знакомиться через общих друзей или в баре.
Ходила вкусно поесть и встретила большую любовь
История Дарьи, в отличие от предыдущих, более позитивная. Девушка за год дважды регистрировалась на Tinder и сидела там по месяцу. Это время она использовала по максимуму — девушка не скрывает, что ходила на свидания через день.
«Все, с кем я виделась, были адекватными мужчинами. Хотя, наверное, 80% пользователей Tinder- это неадекваты. Мне везло — я “заходила” в эти 20%», — улыбается Дарья.
Кроме того, добавила собеседница, она никогда не писала первой мужчинам. Если спустя несколько дней виртуальный поклонник не предлагал Даше встретиться в реальности, то она прекращала общение.
Со своим нынешним парнем девушка познакомилась на Tinder, когда во второй раз решила завести там анкету. Молодой человек написал Даше и в этот же день пригласил ее на свидание. После чего они на протяжении двух недель виделись каждый день, а через три недели он познакомил девушку со всей своей родней. Пара вместе уже два года, и, по словам собеседницы, дело идет к свадьбе.
По мнению Дарьи, чтобы знакомство в интернете привело к хэппи-энду, на свидания нужно ходить с легкостью.
«Я ходила на свидания вкусно поесть и интересно провести время. Всегда об этом открыто говорила мужчинам и не скрывала, что была в браке, и у меня есть ребенок. А некоторые девушки идут на первое свидание как будто с будущим мужем. Это такой абсурд. Как говорят мужчины, если девушка озабочена серьезными отношениями и замужеством, это очень сильно читается в ее глазах. Не надо так делать», — поделилась мнением собеседница.
Игнорщицы и любительницы халявы
Журналисты Sputnik поинтересовались и мужской точкой зрения.
Борисовчанин Игорь признался, что зарегистрировался в Tinder, когда получил травму и был ограничен в движении. Молодой человек находился в поиске серьезных отношений, но, по его словам, для мужчины это тоже достаточно сложная задача.
«В этом приложении общаются по разным причинам, и их не сразу можно понять. Например, некоторые мне отвечали спустя неделю, когда уже самому и не так интересно. Кто-то игнорировал предложение о встрече, говоря о том, что сперва нужно поближе узнать друг друга здесь. А некоторые девушки каждые выходные ходят по заведениям “на халяву”, так сказать, легкий разводняк», — рассказал Игорь.
Однажды молодой человек словил себя на мысли, что долгое «зависание» на Tinderпревратилось для него в зависимость.
«Начинаешь обесценивать отношения и девушек — тут листаешь картинки как ленту в соцсетях, ставишь какие-то лайки. Все это напоминает какую-то игру и становится зависимостью. Я понял, что это ни к чему хорошему не приведет, поэтому недавно удалил анкету. Теперь буду в реальности знакомиться», — рассказал молодой человек.