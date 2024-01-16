Тиндер уходит: белорусы оказались к этому готовы

Со своим нынешним парнем девушка познакомилась на Tinder, когда во второй раз решила завести там анкету. Молодой человек написал Даше и в этот же день пригласил ее на свидание. После чего они на протяжении двух недель виделись каждый день, а через три недели он познакомил девушку со всей своей родней. Пара вместе уже два года, и, по словам собеседницы, дело идет к свадьбе.