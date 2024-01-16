Почти 5 тысяч врачей и 4 тысячи медсестер не хватает в Беларуси

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Порядка 4755 врачей-специалистов не хватает в Беларуси, следует из данных общереспубликанского банка вакансий по состоянию на 16 января 2024 года.
В сентябре прошлого года было 4838 вакантных места, а в июне 2023-го — 4945. То есть более чем за полгода дефицит врачей удалось сократить почти на две сотни.
Только 400 врачам (менее 10% от общего требуемого количества) организации готовы предложить зарплату в 1975 рублей (средняя по стране по итогам ноября 2023-го — Sputnik) и более. Свыше 2,5 тысяч рублей предлагают 57 специалистам, а на получку в 3 тысячи рублей сможет рассчитывать 21 соискатель.
В сентябре 2023 года в Минздраве отмечали, что отрасль ощущает потребность в таких специалистах, как анестезиологи, реаниматологи, стоматологи, врачи диагностического профиля, особенно в регионах.
Средний медперсонал
Также в Беларуси на данный момент вакантны места для 3920 медицинских сестер. В июне 2023 года эта цифра была больше — 4141. Зарплаты медсестер и врачей отличаются существенно: лишь 51 организация готова предложить от 1500 рублей этой категории медперсонала.
Кроме того, по состоянию на 16 января 2024 года, медучреждениям требуется 1249 фельдшеров (в том числе ветеринарных, зубных, фельдшеров-лаборантов и других) и 422 помощника врача (по амбулаторно-поликлинической помощи; врача-паразитолога, врача эпидемиолога и по другим направлениям).
В этом секторе дефицит сократился несильно: полгода назад медицинской отрасли требовалось 1287 фельдшеров и 444 помощника врача.
Решить проблему с кадрами
В мае прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко провел большое совещание по вопросам здравоохранения. Глава государства поручил решить проблему нехватки кадров в отрасли, особенно это касалось сельской местности.
Чтобы обеспечить страну врачами в нужном количестве, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич предложил обратить внимание на три основных компонента — подготовка специалиста, последипломная подготовка и решение социальных вопросов (жилье, зарплата и хорошие рабочие условия).