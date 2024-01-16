В Царское Село приехал близнец атланта

Копия была изготовлена с использованием подлинной головы атланта времен Растрелли, найденной в 2020 году во время реставрационных работ в Александровском дворце. Тогда предположили, что голова попала не в свой дворец при переоборудовании Александровского в 1949 году для нужд военного ведомства.
«В это же время на фасаде Екатерининского дворца велись работы по реставрации сильно пострадавших во время Великой Отечественной войны фигур атлантов, — объясняют в пресс-службе музея. — Особенно поврежденные части скульптур, в основном головы, плечи, руки, заменяли на более долговечные детали из цемента на металлической арматуре».
Поскольку конструктивные особенности дворца приводят к тому, что выступающие локти и головы атлантов — беззащитны под натиском петербургской погоды, они разрушаются быстрее всего. Поэтому именно найденный в 2020 году образец оказался наиболее полным, в лучшей сохранности (на нем даже сохранились фрагменты позолоты XVIII века!) и изготовление копий именно с него имеет высокую значимость (корпус атланта копировали с одной из фигур на фасаде).
Кстати, именно суровая погода повлияла на то, что уже при Екатерине II фасады Екатерининского дворца перестали золотить, предпочтя покрывать их краской: дорогостоящая позолота слишком быстро стиралась.
Теперь мастер-модель весом около 300 кг установили в цокольном этаже Камероновой галереи.