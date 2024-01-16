В Царское Село приехал близнец атланта

Поскольку конструктивные особенности дворца приводят к тому, что выступающие локти и головы атлантов — беззащитны под натиском петербургской погоды, они разрушаются быстрее всего. Поэтому именно найденный в 2020 году образец оказался наиболее полным, в лучшей сохранности (на нем даже сохранились фрагменты позолоты XVIII века!) и изготовление копий именно с него имеет высокую значимость (корпус атланта копировали с одной из фигур на фасаде).