Казахстанцы смогут бесплатно учиться в Китае и Венгрии

«В рамках межправительственных соглашений между министерством образования и науки РК и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по сотрудничеству, министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования казахстанцы смогут получить высшее образование в ведущих университетах. Венгрия по программе Stipendium Hungaricum на 2024−2025 учебный год предоставляет 250 грантов по программам: 110 мест на бакалавриат, 90 мест на магистратуру, 30 мест на бакалавриат+магистратура, 20 докторантура», — сообщили в ведомстве.