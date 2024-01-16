Хоценко проверил уборку омских дорог от снега и дал свою оценку

Ситуация везде разная. Дороги из-за сугробов на обочинах стали узкими, а колеи такие, что на небольшой машине не проехать. Особенно на улице Блюхера. Хуже всего дела обстоят в Советском округе. Здесь надо работу усиливать", — заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.