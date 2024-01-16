Уступать автомобилям на зеленый свет светофора: МВД исключило скандальную поправку

«В СМИ, среди населения и экспертного сообщества широко комментировался проект поправки в пункт 16 правил дорожного движения, ранее размещенной на портале “Открытые НПА” для всеобщего обсуждения. Согласно данной поправке, предлагалось предусмотреть в местах регулируемого движения, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеходам уступать дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток. Сейчас с учетом общественного мнения и экспертного сообщества, указанная поправка исключена из проекта», — пояснили в МВД.