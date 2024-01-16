Казахстанцы в двух регионах оказались отрезаны от цивилизации: спасатели задействовали вертолеты

В Курчумском районе на востоке Казахстана был введен режим ЧС природного характера. Там обильные снегопады длились 10 дней, из-за чего несколько сел оказались отрезаны от внешнего мира. Лекарства и продукты туда отвозили на вертолетах, на нем же в больницу увезли пожилую женщину с инсультом. Местные школьники уже вторую неделю учатся дистанционно.