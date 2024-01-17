Алиханов: понтонный мост через реку Немонин можно будет поставить только после схода льда

Новый понтонный мост через реку Немонин, связывавший поселки в Полесском округе с территорией остальной области, можно будет установить только после схода льда. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице «ВКонтакте», отвечая на вопрос одного из подписчиков.