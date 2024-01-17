Какой сегодня день: 17 января

Знаете ли вы, что 17 января 1942 года родился легендарный боксер Мохаммед Али? О том, чем еще ознаменовано 17 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 17 января
В 1773 году британский корабль Resolution под командованием Джеймса Кука первым пересек Южный полярный круг.
В 1920 году в этот день в Советской России отменили смертную казнь, а в США вступил в силу сухой закон.
Также 17 января отмечается День детских изобретений. Например, знаете ли вы, что мороженое на палочке придумал одиннадцатилетний американский мальчик?
Кто родился 17 января
Политик Бенджамин Франклин (1706−1790).
Ученый Николай Жуковский (1847−1921).
Актер, режиссер, первый народный артист СССР Константин Станиславский (1863−1938).
Поэт Сергей Городецкий (1884−1967).
Мафиози Аль Капоне (1899−1947).
Певица Далида (1933−1987).
Боксер Мухаммед Али (1942−2016).
Писатель-сатирик Семен Альтов (1945).
Певец, композитор Игорь Николаев (1960).
Актер Джим Керри (1962).
Актриса Зоуи Дешанель (1980).
17 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святителя Евстафия I, преподобного Феоктиста, 70 апостолов — учеников Иисуса Христа.
Именины
17 января именины у Александра, Андроника, Архипа, Луки, Анисима, Аристарха, Артемия, Дениса, Ефима, Климента, Кондратия, Марка, Никанора, Афанасия, Николая, Павла, Прохора, Родиона, Семена, Степана, Тимофея, Якова, Трофима, Фаддея, Феоктиста, Филимона, Филиппа.
17 января в народном календаре
На Руси люди обращали внимание на особую примету: если снега было много, то год обещал быть медовым.