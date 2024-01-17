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Какой сегодня день: 17 января

Этот день является 17-м в григорианском календаре. До конца года остается 349 дней.
Мурманск
Источник: РИА "Новости"

Знаете ли вы, что 17 января 1942 года родился легендарный боксер Мохаммед Али? О том, чем еще ознаменовано 17 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 17 января

В 1773 году британский корабль Resolution под командованием Джеймса Кука первым пересек Южный полярный круг.

В 1920 году в этот день в Советской России отменили смертную казнь, а в США вступил в силу сухой закон.

Также 17 января отмечается День детских изобретений. Например, знаете ли вы, что мороженое на палочке придумал одиннадцатилетний американский мальчик?

Кто родился 17 января

Политик Бенджамин Франклин (1706−1790).

Ученый Николай Жуковский (1847−1921).

Актер, режиссер, первый народный артист СССР Константин Станиславский (1863−1938).

Поэт Сергей Городецкий (1884−1967).

Мафиози Аль Капоне (1899−1947).

Певица Далида (1933−1987).

Боксер Мухаммед Али (1942−2016).

Писатель-сатирик Семен Альтов (1945).

Певец, композитор Игорь Николаев (1960).

Актер Джим Керри (1962).

Актриса Зоуи Дешанель (1980).

17 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святителя Евстафия I, преподобного Феоктиста, 70 апостолов — учеников Иисуса Христа.

Именины

17 января именины у Александра, Андроника, Архипа, Луки, Анисима, Аристарха, Артемия, Дениса, Ефима, Климента, Кондратия, Марка, Никанора, Афанасия, Николая, Павла, Прохора, Родиона, Семена, Степана, Тимофея, Якова, Трофима, Фаддея, Феоктиста, Филимона, Филиппа.

17 января в народном календаре

На Руси люди обращали внимание на особую примету: если снега было много, то год обещал быть медовым.