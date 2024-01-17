Что можно и нельзя делать в день Зосимы 17 января, который называют Пчельник

Согласно приметам, не стоит отказываться от меда 17 января. Считается, что могут возникнуть проблемы со здоровьем. В вечернее время не рекомендуется ходить в гости. Кроме того, в день Зосимы Пчельника старались не выходить из дома из-за сильных метелей.