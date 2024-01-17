Что можно и нельзя делать в день Зосимы 17 января, который называют Пчельник

Православная церковь 17 января вспоминает святого Зосиму Киликийского. В народе отмечают день Зосимы Пчельника. Название возникло по причине того, что в указанную дату было принято подавать на стол мед.
Что нельзя делать 17 января
Согласно приметам, не стоит отказываться от меда 17 января. Считается, что могут возникнуть проблемы со здоровьем. В вечернее время не рекомендуется ходить в гости. Кроме того, в день Зосимы Пчельника старались не выходить из дома из-за сильных метелей.
Что можно делать 17 января
По традиции, в указанную дату старались задобрить святого. По этой причине всегда ставили на стол мед или же готовили с добавлением его выпечку. К примеру, медовые пряники. Святому молились и просили хорошего сбора меда.
Согласно приметам, безоблачное небо указывает на сильные морозы. В том случае, если алый рассвет, то он указывает на сильный ветер. Ясное небо 17 января предвещает половодье. Если на ветках деревьев мало снега, то ждали удачного года для пчеловодов.