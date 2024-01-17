Что произошло в Иркутске в ночь на 17 января 2024 года: последние новости

В Листвянке закрылся отдел ЗАГС. Об этом рассказала пресс-служба учреждения в своих социальных сетях. О причинах прекращения работы на данный момент не сообщается. Однако в сообщении говорится, что готовится некий новый проект.
Житель Иркутской области угнал автомобиль у своего бывшего работодателя. Он угнал со строительного предприятия грузовую машину, чтобы подзаработать. Однако не успел вернуть авто на место до того, как это заметил бывший работодатель.
В Иркутске еще один коммерческий перевозчик принял решение поднять стоимость проезда. Речь идет об автобусном маршруте № 90. С 11 февраля проезд подорожает до 35 рублей. В администрации Иркутска напомнили, что коммерческие перевозчики в праве самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда.