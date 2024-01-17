В Роспотребнадзоре поделились интересными фактами о кукурузе

Во-первых, кукуруза называется так только в России, в остальных странах ее называют «маис».
Во-вторых, в одном початке кукурузы четное число семян. Всегда.
В зрелом виде кукуруза может достигать высоты 7 метров.
Более того, она бывает не только желтая. Ее цвета — белая, красная, фиолетовая, черная и даже разноцветная.
Кукурузу рекомендуется варить без соли, иначе она станет жесткой.
Продукт полезен для организма тем, что в нем много клетчатки. Она важна для работы ЖКТ и обмена веществ. В ней содержится и крахмал, который снижает риск развития сахарного диабета.
Среди полезных микроэлементов — кальций и фосфор. Они улучшают состояние костей и мышц.