МЧС: В Омской области в Крещение будет оборудовано 38 купелей

В МЧС России по Омской области сообщили о 38 купелях, оборудованных на водных объектах к Крещению 19 января. 36 купелей расположены на реках и озерах, еще 2 — искусственные. Каждая из них обустроена в соответствии с рекомендациями сотрудников службы спасения.