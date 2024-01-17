МЧС: В Омской области в Крещение будет оборудовано 38 купелей

В МЧС России по Омской области сообщили о 38 купелях, оборудованных на водных объектах к Крещению 19 января. 36 купелей расположены на реках и озерах, еще 2 — искусственные. Каждая из них обустроена в соответствии с рекомендациями сотрудников службы спасения.
— Мы выезжаем на место, оцениваем безопасность места проведения и даем четкие рекомендации по организации безопасности омичей при проведении массовых мероприятий. Запланировано при проведении мероприятий привлечь порядка 350 человек личного состава из числа сотрудников МЧС России и других заинтересованных структур и ведомств", — рассказал начальник центра государственной инспекии по маломерным судам главного управления МЧС России по Омской области Семен Турков.
В прошлом году были оборудованы всего 32 проруби в водоемах.
Полный список официальных купелей спасатели опубликуют позже.