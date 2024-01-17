Жители Хабаровска могут научиться водить трамваи и троллейбусы. На курсы их приглашают представители центра подготовки водителей города. Он работает на базе предприятия «Городской электрический транспорт».
Теорию правил дорожного движения планируется учить месяц, затем кандидаты в водители отправятся на стажировку и сдачу необходимых экзаменов, среди которых — проверка знаний и в Госавтоинспекции. Всего обучение будет длится больше четырех месяцев.
Желающие получить профессию водителя трамвая или троллейбуса могут позвонить в отдел кадров муниципального предприятия. Специалисты ждут вопросов по телефонам 46−55−96 и 46−12−38.
К слову, ездят водители на новых машинах: в прошлом году в Хабаровске обновили автопарк. Работа продолжится и в текущем году, сообщал мэр Сергей Кравчук.