В Кемерове приступают к проектированию реконструкции Искитимского моста

В Кемерове скоро начнут проектировать реконструкцию Искитимского моста. Проектную документацию подрядчик «Кемеровоспецстрой» должен подготовить к концу года, чтобы в январе следующего мост начали ремонтировать. Закончить его власти обещают до 2027 года.
«Изначально подход к обновлению мостов мы взяли основательный. Не латание дыр в сжатые сроки и формальное “приведение в надлежащее техническое состояние”, а серьёзные капитальные работы. И этот принцип остаётся, чтобы результатом работ и вложений мы с вами могли пользоваться не год-два, а несколько десятилетий», — объясняет позицию мэр.
Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, проект реконструкции и строительно-монтажные работы. На месте узкого моста создадут широкий и безопасный мост, которому уже 60 лет. Также заменят трамвайное полотно от ул. Мичурина до ул. Соборной.
Интересно, что прокуратура даёт кемеровской мэрии на ремонт всего год. Мы писали, что администрацию в судебном порядке обязали отремонтировать до конца 2024 года мост через Искитимку по пр. Ленина.