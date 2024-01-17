В Кемерове приступают к проектированию реконструкции Искитимского моста

«Изначально подход к обновлению мостов мы взяли основательный. Не латание дыр в сжатые сроки и формальное “приведение в надлежащее техническое состояние”, а серьёзные капитальные работы. И этот принцип остаётся, чтобы результатом работ и вложений мы с вами могли пользоваться не год-два, а несколько десятилетий», — объясняет позицию мэр.