Как уберечься от неинфекционных заболеваний?

Хронические неинфекционные заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения и в России, и в мире. На долю смертей от них приходится порядка 70% всех случаев, из которых более 40% являются преждевременными.
По данным ВОЗ, хронические неинфекционные заболевания (далее ХНИЗ), хоть и не передаются от человека человеку и не сразу выявляются, но считаются не менее опасными. Так, болезни системы кровообращения, сердца, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания и сахарного диабета вызывают 70% всех смертей (при этом 40% — преждевременная смерть).
Врач «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Галина Латаева объясняет, что основные причины столь высокой смертности связаны с неправильным образом жизни, включая недостаток физической активности, нездоровое питание, курение и употребление алкоголя. Фактором риска также является гипертония, избыточное потребление соли, ожирение и стресс.
В рейтинге по удовлетворительной приверженности населения к здоровому образу жизни по стране Кемеровская область занимает 33 место среди мужчин и 18 место среди женщин (данные за 2022 год). Но результат можно улучшить, рассказываем как.
Кто и что в группе риска?
Малоподвижный образ жизни снижает тонус всего организма и нарушает обменные процессы.
Нездоровое питание с большим содержанием животных жиров увеличивает концентрацию холестерина в крови, что влечёт образование атеросклеротических бляшек и уменьшение просвета сосудов.
Табачный дым содержит ряд вредных компонентов, самый опасный из которых никотин. Он сужает сосуды, вызывает их спазм. В результате нарушается кровообращение, увеличивается артериальное давление и наступает кислородное голодание. Также при спазме сосудов сердце работает с повышенной нагрузкой и, соответственно, быстрее изнашивается.
Психоэмоциональное перенапряжение увеличивает нагрузку на организм. Очень часто стрессовые ситуации провоцируют возникновение ХНИЗ.
Избыточная масса тела и ожирение вынуждают сердечную мышцу работать при повышенных нагрузках, а каждый лишний килограмм увеличивает артериальное давление, что неминуемо приводит к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы.
С возрастом снижается уровень женских половых гормонов — эстрогенов, которые в период менопаузы отвечают за тонус сосудистых стенок, поддерживают необходимую концентрацию полезного холестерина в крови. При их недостатке увеличивается риск развития атеросклероза.
Вывод напрашивается сам собой: чтобы не быть в группе риска и не умереть раньше, нужно наладить питание, почаще заниматься спортом, бросить курить и пить алкоголь и регулярно проверяться у врача, давать анализы и проходить обследования.