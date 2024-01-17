Как уберечься от неинфекционных заболеваний?

По данным ВОЗ, хронические неинфекционные заболевания (далее ХНИЗ), хоть и не передаются от человека человеку и не сразу выявляются, но считаются не менее опасными. Так, болезни системы кровообращения, сердца, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания и сахарного диабета вызывают 70% всех смертей (при этом 40% — преждевременная смерть).