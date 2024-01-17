На участке трассы Де-Фриз-Седанка-Патрокл ограничено движение

Во Владивостоке на участке трассы Де-Фриз-Седанка-Патрокл произошло ДТП, в связи с чем ограничено движение от съезда «Дальхимпром» до развязки на улице Фадеева, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция рекомендует водителям пользоваться объездными путями.
Как сообщают очевидцы, из-за скользкой дороги на трассе Седанка-Патрокл с утра 17 января произошло несколько ДТП.
ОБНОВЛЕНИЕ.
Как сообщают очевидцы, движение по объездной дороге уже открыто.