На участке трассы Де-Фриз-Седанка-Патрокл ограничено движение

Во Владивостоке на участке трассы Де-Фриз-Седанка-Патрокл произошло ДТП, в связи с чем ограничено движение от съезда «Дальхимпром» до развязки на улице Фадеева, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.