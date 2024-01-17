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На участке трассы Де-Фриз-Седанка-Патрокл ограничено движение

Из-за ДТП с самого утра на объездной трассе образовалась большая пробка.
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке на участке трассы Де-Фриз-Седанка-Патрокл произошло ДТП, в связи с чем ограничено движение от съезда «Дальхимпром» до развязки на улице Фадеева, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция рекомендует водителям пользоваться объездными путями.

Как сообщают очевидцы, из-за скользкой дороги на трассе Седанка-Патрокл с утра 17 января произошло несколько ДТП.

ОБНОВЛЕНИЕ.

Как сообщают очевидцы, движение по объездной дороге уже открыто.