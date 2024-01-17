Владимир Путин наградил кузбассовцев на Всероссийском муниципальном форуме

Так, в номинации «Инициатива каждого — общий успех» победил проект «Это мой город» начальника управления делами администрации Кемерово Анны Назаровой. Он помогает совместно решать важные общегородские вопросы. Благодаря ему за три года власти провели более 8 тыс. акций и субботников и реализовали более 4 тыс. проектов.