Владимир Путин наградил кузбассовцев на Всероссийском муниципальном форуме

По данным правительства Кемеровской области, Владимир Путин наградил три кузбасских проекта на первом Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Из 19 тысяч заявок в число 100 лучших попали шесть кузбасских проектов. Всего на форуме были главы 19 кузбасских муниципалитетов.
Так, в номинации «Инициатива каждого — общий успех» победил проект «Это мой город» начальника управления делами администрации Кемерово Анны Назаровой. Он помогает совместно решать важные общегородские вопросы. Благодаря ему за три года власти провели более 8 тыс. акций и субботников и реализовали более 4 тыс. проектов.
Второе место в номинации «Новые технологии — новые возможности» занял проект по внедрению энергоэффективных технологий в отоплении муниципальных учреждений Мысков. Всего в городе 51 муниципальное учреждение, и поддержание в них 20−22 градуса в отопительный сезон позволит сэкономить 30 млн рублей.
Педагог-организатор детско-юношеского центра Юрги Юлия Бандура с проектом «Детская безопасность» заняла 3-е место в номинации «Малая родина — сила России». На базе автогородка детей учат правилам дорожного движения.