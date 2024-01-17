В Кемерове массово проверят пьяных водителей

«Уважаемые водители, прежде чем сесть за руль в состоянии опьянения, задумайтесь, имеете ли вы право рисковать своей жизнью и жизнью других людей! Для водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет,» — напоминает заместитель начальника ОГИБДД МВД России по г. Кемерово Сергей Белов.