В Кемерове массово проверят пьяных водителей

По данным кемеровского ГАИ, 18 января в областной столице пройдут массовые проверки пьяных водителей.
«Уважаемые водители, прежде чем сесть за руль в состоянии опьянения, задумайтесь, имеете ли вы право рисковать своей жизнью и жизнью других людей! Для водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет,» — напоминает заместитель начальника ОГИБДД МВД России по г. Кемерово Сергей Белов.
Для нетрезвых водителей, уже лишённых прав за пьяное вождение, предусмотрена уголовная ответственность.
Кемеровчан призывают сообщать о всех случаях, когда водители садятся за руль пьяные, по телефону 8 (3842) 52−29−65 или 02 (112 — с мобильного).