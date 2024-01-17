Стало известно, кто назначен главой Иркутской таможни

Сергей Сабанцев назначен главой Иркутской таможни. Стаж подполковника в таможенных органах составляет 22 года. Об этом сообщают в ведомстве.
Сергей Юрьевич родился в 1979 году в Барнауле. Окончил Алтайский государственный технический университет имени Ползунова и Московский институт управления и права. В таможенные органы сибиряк пришел в 2001 году. Сначала занимал должность инспектора Алтайской таможни, затем — первого заместителя начальника.
У Сергея Сабанцева есть медали за безупречную службу в таможенных органах. Он женат и воспитывает сына.
Сергей Сабанцев назначен главой Иркутской таможни с 17 января. По итогам 2023 года Иркутский таможенный пост и таможня аэропорта Иркутск признаны лучшими в регионе в своих номинациях.